КДК рассмотрит оскорбительные кричалки фанатов ЦСКА в адрес Дзюбы

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на очередном заседании рассмотрит оскорбительные кричалки фанатов ЦСКА в адрес нападающего тульского «Арсенала» Артёма Дзюбы.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Матч между командами в рамках 29-го тура чемпионата России проходил на «ВЭБ Арене» и завершился победой ЦСКА со счётом 6:0.

Дзюба был арендован «Арсеналом» у санкт-петербургского «Зенита» в зимнее трансферное окно.

Ранее тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о травме футболиста Константина Кучаева.