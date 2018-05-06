КДК рассмотрит оскорбительные кричалки фанатов ЦСКА в адрес Дзюбы

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на очередном заседании рассмотрит оскорбительные кричалки фанатов ЦСКА в адрес нападающего тульского «Арсенала» Артёма Дзюбы.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Матч между командами в рамках 29-го тура чемпионата России проходил на «ВЭБ Арене» и завершился победой ЦСКА со счётом 6:0.

Дзюба был арендован «Арсеналом» у санкт-петербургского «Зенита» в зимнее трансферное окно.

Ранее тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о травме футболиста Константина Кучаева.

 

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