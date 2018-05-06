Футболист «Локомотива» Баринов: не скрываю, что болел за «Спартак»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что в детстве болел за столичный «Спартак».

«В детстве болел за «Спартак», не скрываю этого. Уже тогда понимал, что футбол не просто увлечение, а, возможно, дело жизни. Из «Сатурна» перешёл в «Локомотив», жил в интернате, прошёл все ступени — от школы до основного состава. Так что «Локо» — мой родной клуб», — цитирует Баринова Sport24.

Он также рассказал о мотивах своей выходки после матча с «Зенитом». Футболист вышел к болельщикам во время празднования чемпионства и призвал кричать оскорбительную кричалку про «Спартак».

«Я вышел на улицу и увидел толпу наших болельщиков, которые 14 лет ждали чемпионства. Да, зарядил то, что на видео. Я обычный человек — не подумал, не сдержался. Это кураж и несдержанность. Мне это несвойственно, но это произошло», — заключил Баринов.

Ранее полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов извинился за оскорбительную кричалку про «Спартак» во время празднования с болельщиками победы команды на чемпионате России.