Футболист «Локомотива» Баринов извинился за оскорбительную кричалку про «Спартак»

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Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов извинился за оскорбительную кричалку про «Спартак» во время празднования с болельщиками победы команды на чемпионате России.

«Друзья, прошу прощения за вчерашнюю кричалку во время празднования. Не должен был так поступать, но это эмоции, всё бывает. Извините, кого задел или обидел! Мы чемпионы!» — написал Баринов в своём Instagram.

Ранее Кришито выразил уверенность, что капитан «Локомотива» Денисов по-прежнему испытывает любовь к «Зениту».

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