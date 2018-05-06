«Зенит» впервые за 10 лет остался без медалей чемпионата России по футболу

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Санкт-петербургский «Зенит» впервые за 10 лет остался без медалей чемпионата России по футболу.

Победа ЦСКА над «Арсеналом» в матче 29-го тура сделала армейцев недосягаемыми для сине-бело-голубых.

Подопечные Виктора Гончаренко, занимающие третье место в турнирной таблице, за тур до конца Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) опережают «Зенит» на пять очков.

Последний раз петербургская команда не попала в тройку призёров в 2008 году. Тогда она заняла пятое место, коллективом руководил Дик Адвокат.

Ранее Кришито выразил уверенность, что капитан «Локомотива» Денисов по-прежнему испытывает любовь к «Зениту».

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