Санкт-петербургский «Зенит» впервые за 10 лет остался без медалей чемпионата России по футболу.

Победа ЦСКА над «Арсеналом» в матче 29-го тура сделала армейцев недосягаемыми для сине-бело-голубых.

Подопечные Виктора Гончаренко, занимающие третье место в турнирной таблице, за тур до конца Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) опережают «Зенит» на пять очков.

Последний раз петербургская команда не попала в тройку призёров в 2008 году. Тогда она заняла пятое место, коллективом руководил Дик Адвокат.

Ранее Кришито выразил уверенность, что капитан «Локомотива» Денисов по-прежнему испытывает любовь к «Зениту».