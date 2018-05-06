«Зенит» впервые за 10 лет остался без медалей чемпионата России по футболу
Победа ЦСКА над «Арсеналом» в матче 29-го тура сделала армейцев недосягаемыми для сине-бело-голубых.
Подопечные Виктора Гончаренко, занимающие третье место в турнирной таблице, за тур до конца Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) опережают «Зенит» на пять очков.
Последний раз петербургская команда не попала в тройку призёров в 2008 году. Тогда она заняла пятое место, коллективом руководил Дик Адвокат.
Ранее Кришито выразил уверенность, что капитан «Локомотива» Денисов по-прежнему испытывает любовь к «Зениту».