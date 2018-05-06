Шестёркин займёт место в воротах в матче ЧМ с Белоруссией, Гусев не примет участия

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв рассказал, как обстоят дела с нападающим Никитой Гусевым, который пропустил старт чемпионата мира в Дании из-за болезни.

«Никита прилетел, он здесь с нами, но тренируется по индивидуальной программе. С белорусами он не сыграет. От его физического состояния будет зависеть то, когда мы его заявим на турнир», — цитирует Воробьёва ТАСС.

Он также сказал, что вратарь сборной России Игорь Шестёркин займёт место в воротах в матче с Белоруссией. Он дебютировал на ЧМ в третьем периоде игры с Австрией.

«Шестёркин появился на льду, потому что он сыграет завтра с белорусами», — заявил Воробьёв.

Ранее Воробьёв рассказал, что будет менять в игре команды после разгромной победы над Австрией во втором матче группового этапа чемпионата мира в Дании.