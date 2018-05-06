Воробьёв: каждая игра — это другой фильм

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв рассказал, что будет менять в игре команды после разгромной победы над Австрией во втором матче группового этапа чемпионата мира в Дании.

«Некоторые вещи меняются. Больше паса, но это в зависимости от соперника. Когда всё будет в два раза быстрее, с этим будет сложнее», — цитирует Воробьёва Sport24.

Он также ответил на вопрос, будет ли следующая игра против Белоруссии тяжелее, чем матч с Австрией.

«Каждая игра — это другой фильм и другой отрезок. Всё по-другому», — заключил Воробьёв.

Ранее нападающий сборной России по хоккею Кирилл Капризов прокомментировал победу над командой Австрии в матче группового этапа чемпионата мира.