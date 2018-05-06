Донской квалифицировался в основную сетку турнира ATP в Мадриде

Россиянин Евгений Донской одержал победу над французом Пьер-Югом Эрбером в финале квалификации турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде.

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:3, 7:6. Соперник Донского в первом круге основной сетки турнира станет известен после завершения всех квалификационных игр. Ранее сообщалось, что Екатерина Макарова разгромно проиграла Симоне Халеп на старте турнира WTA в Мадриде.