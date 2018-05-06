Макарова разгромно проиграла Халеп на старте турнира WTA в Мадриде

Россиянка Екатерина Макарова потерпела разгромное поражение от румынки Симоны Халеп в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

Встреча продолжалась 51 минуту и завершилась со счётом 6:1, 6:0. Следующей соперницей Халеп станет победительница бельгийского противостояния Элисе Мертенс — Элисон Ван Эйтванк. Ранее сообщалось, что Анастасия Павлюченкова проиграла Саманте Стосур в первом круге турнира WTA в Мадриде.