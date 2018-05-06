Павлюченкова проиграла Стосур в первом круге турнира WTA в Мадриде

Россиянка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от австралийки Саманты Стосур в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

Встреча продолжалась два часа и завершилась со счётом 6:1, 6:7, 6:3 в пользу теннисистки из Австралии. Следующей соперницей Стосур станет либо американка Слоан Стивенс, либо испанка Сильвия Солер-Эспиноса. Ранее Светлана Кузнецова сообщила, что сменила личного тренера.