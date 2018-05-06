Павлюченкова проиграла Стосур в первом круге турнира WTA в Мадриде
Россиянка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от австралийки Саманты Стосур в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.
Встреча продолжалась два часа и завершилась со счётом 6:1, 6:7, 6:3 в пользу теннисистки из Австралии.
Следующей соперницей Стосур станет либо американка Слоан Стивенс, либо испанка Сильвия Солер-Эспиноса.
Ранее Светлана Кузнецова сообщила, что сменила личного тренера.
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