Тренер Тейссе: Фёдора Емельяненко нельзя вывести из себя

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Тренер российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко Питер Тейссе рассказал, как он переживал по поводу последнего поражения своего подопечного от Мэтта Митриона.

«Когда Фёдор проиграл Митриону, я чувствовал себя больным шесть-семь месяцев. Не мог понять, что со мной происходит. Это было тяжело. Будто для многих я резко стал плохим тренером, но я ведь всегда был одним и тем же», — приводит слова Тейссе сайт «Матч ТВ».

Он также добавил, что слова будущего соперника Фёдора — американца Чейла Соннена — не повлияют на психологическое состояние российского бойца.

«Фёдора нельзя вывести из себя. Я надеюсь, что он выиграет турнир и все заткнут свои рты», — сказал Тейссе.

Ранее россиянин Фёдор Емельяненко одержал победу в бое с американцем Фрэнком Миром в четвертьфинале турнира Bellator в США и вышел в полуфинал турнира, где встретится с Сонненом.

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