Тренер Тейссе: Фёдора Емельяненко нельзя вывести из себя

Тренер российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко Питер Тейссе рассказал, как он переживал по поводу последнего поражения своего подопечного от Мэтта Митриона.

«Когда Фёдор проиграл Митриону, я чувствовал себя больным шесть-семь месяцев. Не мог понять, что со мной происходит. Это было тяжело. Будто для многих я резко стал плохим тренером, но я ведь всегда был одним и тем же», — приводит слова Тейссе сайт «Матч ТВ».

Он также добавил, что слова будущего соперника Фёдора — американца Чейла Соннена — не повлияют на психологическое состояние российского бойца.

«Фёдора нельзя вывести из себя. Я надеюсь, что он выиграет турнир и все заткнут свои рты», — сказал Тейссе.

Ранее россиянин Фёдор Емельяненко одержал победу в бое с американцем Фрэнком Миром в четвертьфинале турнира Bellator в США и вышел в полуфинал турнира, где встретится с Сонненом.