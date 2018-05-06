Российские хоккеисты забросили три шайбы австрийцам во втором периоде матча ЧМ

Сборная России по хоккею со счётом 6:0 выигрывает у команды Австрии по итогам второго периода матча группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.

На 24-й минуте встречи Михаил Григоренко поразил ворота австрийцев, тем самым оформив дубль. Спустя пять минут Кирилл Капризов довёл счёт на табло до разгромных 5:0. На 38-й минуте гол в свой актив записал Максим Мамин. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.