Хоккеисты сборной России забросили три шайбы в ворота австрийцев в первом периоде матча ЧМ

Сборная России по хоккею со счётом 3:0 выигрывает у команды Австрии по итогам первого периода матча группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.

Reuters

Автором первой шайбы в матче на десятой минуте стал Михаил Григоренко. Спустя две минуты преимущество сборной России удвоил Артём Анисимов. На 14-й минуте Александр Барабанов довёл разницу в счёте до трёх голов. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.