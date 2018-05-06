Хоккеисты сборной России забросили три шайбы в ворота австрийцев в первом периоде матча ЧМ
Сборная России по хоккею со счётом 3:0 выигрывает у команды Австрии по итогам первого периода матча группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.
- Reuters
Автором первой шайбы в матче на десятой минуте стал Михаил Григоренко. Спустя две минуты преимущество сборной России удвоил Артём Анисимов. На 14-й минуте Александр Барабанов довёл разницу в счёте до трёх голов.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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