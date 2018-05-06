Стал известен состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с Австрией

Пресс-служба сборной России по хоккею объявила состав команды на второй матч группового этапа чемпионата мира 2018 года с Австрией.

Состав сборной🇷🇺России на игру с🇦🇹Австрией. Победный - не меняют! Изменений нет, смотрим в 13:15 по московскому времени на Первом канале. pic.twitter.com/EAqQ3XfJ5M — Хоккей России (@russiahockey) 6 мая 2018 г. Матч состоится 6 мая. Начало встречи — в 13:15 мск. Ранее Никита Трямкин заявил, что между Олегом Знарком и Ильёй Воробьёвым нет огромных различий.