Хоккеист Трямкин заявил, что между Знарком и Воробьёвым нет огромных различий

Защитник сборной России по хоккею Никита Трямкин высказал мнение, что между работой Олега Знарка и Ильи Воробьёва, сменившего его на посту главного тренера национальной команды, нет больших различий.

«У каждого тренера свои требования, но всё равно у сборной России единый штаб, и поэтому огромных различий нет. Всё-таки большинство помощников Олега Валерьевича остались в сборной. Илья Петрович работал в предыдущем штабе, с ним остались Алексей Жамнов, Игорь Никитин, Рашит Давыдов. Поэтому резких перемен в работе нет. Конечно, что-то новое тренеры вносят, но всё делается постепенно», — приводят слова Трямкина «Известия».

Ранее в ФХР рассказали о роли Знарка в тренерском штабе сборной России.