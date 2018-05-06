Хоккеист Трямкин заявил, что между Знарком и Воробьёвым нет огромных различий

Короткая ссылка
Защитник сборной России по хоккею Никита Трямкин высказал мнение, что между работой Олега Знарка и Ильи Воробьёва, сменившего его на посту главного тренера национальной команды, нет больших различий.

«У каждого тренера свои требования, но всё равно у сборной России единый штаб, и поэтому огромных различий нет. Всё-таки большинство помощников Олега Валерьевича остались в сборной. Илья Петрович работал в предыдущем штабе, с ним остались Алексей Жамнов, Игорь Никитин, Рашит Давыдов. Поэтому резких перемен в работе нет. Конечно, что-то новое тренеры вносят, но всё делается постепенно», — приводят слова Трямкина «Известия».

Ранее в ФХР рассказали о роли Знарка в тренерском штабе сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных