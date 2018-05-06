Боксёр Головкин: приходите и попробуйте забрать мои пояса

Чемпион мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) в весовой категории до 72,6 кг Геннадий Головкин поделился впечатлениями от победы над американцем Ванесом Мартиросяном.

«В первом раунде Ванес нанёс мне несколько приличных ударов. В тот момент я и не предполагал, что всё закончится так быстро. В отличие от других моих соперников, он не стал бегать по рингу, рисковал, сразу шёл в обмен ударами и уже с первого раунда хотел показать, что готов драться по-настоящему. Он достоин уважения за то, что не побоялся выйти на ринг, и за желание показать атакующий бокс», — приводит слова Головкина Sport.kz.

Боксёр отметил, что хочет драться с сильнейшими соперниками и не боится ставить на кон поединков свои чемпионские пояса.

«Я хочу всех соперников в среднем весе. Реванш с Саулем Альваресом в сентябре? Почему бы и нет? Я готов драться с кем угодно. Я чемпион уже девять лет, и у меня много поясов. Парни, если хотите, приходите и попробуйте забрать их. Пора зачистить дивизион!» — добавил он.

Ранее сообщалось, что Головкин повторил рекорд по числу успешных защит своих титулов.