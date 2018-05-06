Кузнецов признан третьей звездой дня в НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В пятом матче серии плей-офф с «Питтсбург Пингвинз» Кузнецов отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

Первой звездой дня признан форвард «Виннипег Джетс» Кайл Коннор, две шайбы и передача которого помогли команде победить «Нэшвилл Предаторз» со счётом 6:2 и выйти вперёд в серии.

Второй звездой дня стал одноклубник Кузнецова нападающий Якуб Врана, отметившийся в матче с «Питтсбургом» шайбой и двумя передачами.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» вышел вперёд в серии с «Питтсбургом» в плей-офф НХЛ.

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