Фигуристка Туктамышева: тренер Орсер — очень хороший вариант для Медведевой

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказала своё мнение насчёт канадского тренера Брайана Орсера , которого в некоторых СМИ называют новым тренером Евгении Медведевой.

Двукратная вице-чемпионка Игр ранее рассталась с тренером Этери Тутберидзе.

«Я обожаю этого тренера, его систему работы. Орсер — очень хороший вариант для Медведевой, это один из самых лучших тренеров. Как человек, он тоже замечательный», — цитирует Туктамышеву РИА Новости.

Орсер работает с двукратный олимпийским чемпионом японцем Юдзуру Ханю и двукратным чемпионом мира испанцем Хавьером Фернандесом.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала уход фигуристки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе.