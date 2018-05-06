Фигуристка Туктамышева: тренер Орсер — очень хороший вариант для Медведевой

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказала своё мнение насчёт канадского тренера Брайана Орсера , которого в некоторых СМИ называют новым тренером Евгении Медведевой.

Двукратная вице-чемпионка Игр ранее рассталась с тренером Этери Тутберидзе.

«Я обожаю этого тренера, его систему работы. Орсер — очень хороший вариант для Медведевой, это один из самых лучших тренеров. Как человек, он тоже замечательный», — цитирует Туктамышеву РИА Новости.

Орсер работает с двукратный олимпийским чемпионом японцем Юдзуру Ханю и двукратным чемпионом мира испанцем Хавьером Фернандесом.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала уход фигуристки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе.

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