Олимпийская чемпионка призвала уважать решение Медведевой уйти от Тутберидзе

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала уход фигуристки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе.

«Решение Жени нужно уважать в любом случае, так как она большая спортсменка и знает, на что идёт. Мы видели, что на Олимпиаде Медведева каталась идеально. Но в результате она получила серебряную медаль, а не золотую», — поделилась своим мнением с RT Бестемьянова.

Ранее она назвала слухами возможную смену спортивного гражданства Медведевой.

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