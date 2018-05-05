Олимпийская чемпионка призвала уважать решение Медведевой уйти от Тутберидзе

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала уход фигуристки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе.

«Решение Жени нужно уважать в любом случае, так как она большая спортсменка и знает, на что идёт. Мы видели, что на Олимпиаде Медведева каталась идеально. Но в результате она получила серебряную медаль, а не золотую», — поделилась своим мнением с RT Бестемьянова.

Ранее она назвала слухами возможную смену спортивного гражданства Медведевой.