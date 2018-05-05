Александр Емельяненко: не сомневался в победе над Гонзагой

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал свою победу над бразильцем Габриэлем Гонзагой на турнире RCC 2 в Екатеринбурге.

«Я знал, что соперник попытается перевести меня в партер и измотать там, использовать свои сильные стороны. Как показал бой, его сильные стороны против меня оказались неэффективны. Я готовился, много работал и показал всем людям, особенно далёким от смешанных единоборств, что того, кто находится в партере внизу, не так легко победить», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Емельяненко.

Он также не считает, что Гонзага неплохо смотрелся в бою после того, как два года не выступал на профессиональном уровне.

«Я не сомневался в победе с первой минуты. Если вы оцениваете Гонзагу после двухлетнего перерыва — оцените меня после трёхлетнего», — сказал Емельяненко.

Ранее российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко победил бразильца Габриэля Гонзагу на турнире RCC 2 в Екатеринбурге.