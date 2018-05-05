Александр Емельяненко победил бразильца Гонзагу в поединке на турнире в Екатеринбурге

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко победил бразильца Габриэля Гонзагу на турнире RCC 2 в Екатеринбурге.

Бой был прекращён на последней минуте второго раунда поединка.

Эта победа стала четвёртой подряд для Александра после его освобождения из колонии.

Ранее российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко заявил, что не намерен выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Бокс/ММА
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных