Александр Емельяненко победил бразильца Гонзагу в поединке на турнире в Екатеринбурге

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко победил бразильца Габриэля Гонзагу на турнире RCC 2 в Екатеринбурге.

Бой был прекращён на последней минуте второго раунда поединка.

Эта победа стала четвёртой подряд для Александра после его освобождения из колонии.

Ранее российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко заявил, что не намерен выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).