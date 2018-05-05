Александр Емельяненко не планирует выступать в UFC

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко заявил, что не намерен выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Предложений от UFC не поступало. Мне бы не хотелось сейчас заключать с ним контракт», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

Боец отметил, что он бы с удовольствием подписал контракт с организацией, если бы UFC проводил в России шесть турниров в год.

«А подписать с ними контракт на три года — и они из этих трёх лет проведут два турнира в России… Это мне не интересно», — добавил Емельяненко.

Он подчеркнул, что в настоящее время может выступать в нескольких промоушенах и проводить большее количество боёв, которые мне не сможет предоставить UFC.

Ранее Александр Емельяненко сообщил, что его брат Фёдор приедет на бой в Екатеринбурге.

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