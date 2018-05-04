Александр Емельяненко сообщил, что его брат Фёдор приедет на бой в Екатеринбурге

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко сообщил, что его брат Фёдор посетит поединок с бразильцем Габриэля Гонзаги в Екатеринбурге.

«Да, Фёдор будет здесь», — приводит слова Sport24.

Бой Александр Емельяненко — Габриэль Гонзага состоится 5 мая на турнире RCC 2 в Екатеринбурге.

Ранее боец смешанного стиля Александр Емельяненко поздравил своего брата Фёдора с победой над американцем Фрэнком Миром в рамках турнира Bellator.

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