Александр Емельяненко поздравил брата с победой над Миром
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко поздравил брата Фёдора с победой над американцем Фрэнком Миром в рамках турнира Bellator.
«Поздравляю! Молодец!» — написал Александр Емельяненко в Instagram.
Емельяненко выиграл у Мира нокаутом на 51-й секунде поединка.
Ранее сообщалось, что бой между Емельяненко и Соннером на турнире Bellator запланирован на сентябрь.
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