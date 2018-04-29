Александр Емельяненко поздравил брата с победой над Миром

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Боец смешанного стиля Александр Емельяненко поздравил брата Фёдора с победой над американцем Фрэнком Миром в рамках турнира Bellator.

«Поздравляю! Молодец!» — написал Александр Емельяненко в Instagram.

ПОЗДРАВЛЯЮ! МОЛОДЕЦ!

Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

Емельяненко выиграл у Мира нокаутом на 51-й секунде поединка.

Ранее сообщалось, что бой между Емельяненко и Соннером на турнире Bellator запланирован на сентябрь.

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