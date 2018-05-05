Сёмин считает, что голом в ворота «Зенита» Эдер заслужил полноценный контракт с «Локомотивом»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выразил мнение, что своим мячом в ворота «Зенита», который принёс «железнодорожникам» победу в чемпионате России по футболу, португальский нападающий Эдер заслужил полноценный контракт с клубом.

«Закономерно, что Эдер забил решающий гол, — он на сто процентов получил шанс продолжить выступление за нас. Если он и его агент договорятся с нашим клубом, то будет хорошо», — цитирует специалиста ТАСС.

30-летний форвард, права на которого принадлежат французскому «Лиллю», провёл 17 поединков в текущем чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), отличившись четырьмя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» впервые за 14 лет стал чемпионом России по футболу.