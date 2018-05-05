Финские хоккеисты установили рекорд ЧМ, трижды забросив в меньшинстве в одном матче
Сборная Финляндии установила рекорд чемпионатов мира по хоккею в элитном дивизионе, забросив три шайбы в ворота сборной Южной Кореи при игре в меньшинстве.
Об этом сообщает «Чемпионат».
В формате «четыре на пять» отличились нападающие Себастьян Ахо и Теуво Терявяйнен, а также защитник Маркус Нутиваара.
Ранее сообщалось, что сборная Финляндии разгромила Южную Корею на ЧМ по хоккею.
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