Финские хоккеисты установили рекорд ЧМ, трижды забросив в меньшинстве в одном матче

Сборная Финляндии установила рекорд чемпионатов мира по хоккею в элитном дивизионе, забросив три шайбы в ворота сборной Южной Кореи при игре в меньшинстве.

Об этом сообщает «Чемпионат». В формате «четыре на пять» отличились нападающие Себастьян Ахо и Теуво Терявяйнен, а также защитник Маркус Нутиваара. Ранее сообщалось, что сборная Финляндии разгромила Южную Корею на ЧМ по хоккею.