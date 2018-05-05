Сборная Финляндии забросила восемь шайб в ворота Южной Кореи на ЧМ по хоккею
В матче группового раунда проходящего в Дании чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе сборная Финляндии разгромила команду Южной Кореи со счётом 8:1.
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал нападающий Себастьян Ахо, отметившийся двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что сборная Швейцарии в овертайме обыграла Австрию на чемпионате мира по хоккею.
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