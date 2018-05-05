Сборная Швейцарии в овертайме обыграла Австрию на ЧМ по хоккею
В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе, который проходит в Дании, сборная Швейцарии в овертайме обыграла команду Австрии со счётом 3:2.
Самыми результативными игроками встречи стали форварды швейцарской команды Энцо Корви и Нино Нидеррайтер, записавшие себе в актив по шайбе и результативной передаче.
Ранее сообщалось, что сборная Латвии одержала победу над Норвегией на ЧМ по хоккею.
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