Сборная Швейцарии в овертайме обыграла Австрию на ЧМ по хоккею

В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе, который проходит в Дании, сборная Швейцарии в овертайме обыграла команду Австрии со счётом 3:2.

Самыми результативными игроками встречи стали форварды швейцарской команды Энцо Корви и Нино Нидеррайтер, записавшие себе в актив по шайбе и результативной передаче. Ранее сообщалось, что сборная Латвии одержала победу над Норвегией на ЧМ по хоккею.