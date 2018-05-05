Дубль Балцерса принёс сборной Латвии победу над Норвегией на ЧМ по хоккею

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В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе, который проходит в Дании, сборная Латвии в овертайме обыграла команду Норвегии со счётом 3:2.

Самым результативным игроком встречи стал форвард латвийской сборной Рудольф Балцерс. Он отметился голевым дублем, забросив в том числе и победную шайбу своей команды.

Ранее эксперт отметил настрой и самоотдачу игроков сборной России в стартовом матче чемпионата мира с Францией.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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