Эксперт отметил настрой и отдачу российских хоккеистов в стартовом матче ЧМ

Двукратный чемпион мира по хоккею Борис Михайлов прокомментировал игру сборной России в стартовом матче первенства планеты с командой Франции, в котором дружина Ильи Воробьёва одержала победу со счётом 7:0.

«Хорошо выглядели, играли комбинационно, в завершении были остры. Звено Павла Дацюка смотрелось очень хорошо. Мне вообще команда понравилась по настрою и отдаче, сыграли очень хорошо. Желаю ей и дальше так выступать», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По словам Михайлова, итоговый результат объясняется не только качественной игрой отечественных хоккеистов, но и слабостью противника.

«Второй период у нас выпал, и это естественно. Французы немножко прибавили, а наши сбросили. Но потом всё встало на свои места. Это естественный процесс, и не надо этого бояться. Чем сильнее будет противник, тем больше будет ответственность со стороны каждого игрока», — добавил он.

Ранее сообщалось, что защитник сборной России по хоккею Динар Хафизуллин продлил контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА.