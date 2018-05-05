Хоккеист сборной России Хафизуллин продлил контракт со СКА
Санкт-петербургский СКА объявил по подписании нового контракта с защитником Динаром Хафизуллиным.
Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на четыре года.
Хафизуллин, являющийся воспитанником казанского «Ак Барса» выступает за СКА с 2014 года.
Ранее «Ак Барс» объявил о продлении контракта с голкипером Эмилем Гариповым.
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