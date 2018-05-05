Футболист «Локомотива» Эдер сравнил победный гол в финале Евро-2016 с победным голом в матче с «Зенитом»

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Португальский нападающий «Локомотива» Антонио Эдер забил победный гол в матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Зенитом».

Благодаря победе над «Зенитом» железнодорожники стали чемпионами России по футболу. Эдер также является автором решающего гола в финальном матче чемпионата Европы — 2016 Франция — Португалия.

«Какой гол был важнее — на Евро или этот? Оба важные, рад, что смог помочь команде в важный момент и забил решающий мяч. Мы чемпионы, и это очень круто!» — цитирует Эдера «Чемпионат»

Ранее главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал своё мнение насчёт автора «золотого гола» нападающего Эдера.

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