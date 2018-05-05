Сёмин высказал своё мнение насчёт автора «золотого гола» Эдера

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал своё мнение насчёт автора «золотого гола» нападающего Эдера.

Сёмин выпустил Эдера на замену на 79-й минуте матча с «Зенитом», и форвард через восемь минут забил победный гол. Благодаря победе «Локомотив» стал впервые за 14 лет чемпионом России по футболу. 

«Эдер должен был забить. Ему просто не везло в предыдущих матчах, но он хорошо работал весь сезон, поэтому должен был быть награждён», — сказал Сёмин в эфире «Наш футбол».

Ранее Сёмин ответил на вопрос, верил ли он в чемпионство в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) в начале сезона.

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