Сёмин высказал своё мнение насчёт автора «золотого гола» Эдера

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал своё мнение насчёт автора «золотого гола» нападающего Эдера.

Сёмин выпустил Эдера на замену на 79-й минуте матча с «Зенитом», и форвард через восемь минут забил победный гол. Благодаря победе «Локомотив» стал впервые за 14 лет чемпионом России по футболу.

«Эдер должен был забить. Ему просто не везло в предыдущих матчах, но он хорошо работал весь сезон, поэтому должен был быть награждён», — сказал Сёмин в эфире «Наш футбол».

Ранее Сёмин ответил на вопрос, верил ли он в чемпионство в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) в начале сезона.