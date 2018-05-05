Сёмин: каждую игру верил в чемпионство

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, верил ли он в чемпионство в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) в начале сезона.

«Что за вопрос? Верил ли? Каждую игру! Даже когда проигрывали. У нас была совсем небольшая группа игроков, всего 22 человека и смогли с достоинством пройти это путь. Но самое главное, что мы вернули в Черкизово болельщиков!» — заявил Сёмин в эфире «Наш футбол».

Наставник «железнодорожников» отдельно поблагодарил главного спонсора — РЖД.

«Спасибо РЖД, которая терпит нас столько лет и вот мы снова первые», — добавил Сёмин.

Ранее президент «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями после победы над санкт-петербургским «Зенитом» и завоевания чемпионского титула сезона-2017/18.

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