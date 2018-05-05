Президент «Локомотива» Геркус: лишь два человека верили в чемпионство в начале сезона

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями после победы над санкт-петербургским «Зенитом» и завоевания чемпионского титула сезона-2017/18.

«Лишь два человека верили в наше чемпионство с самого начала. Это Игорь Денисов и Джефферсон Фарфан. Они верили с первого дня, мы присоединились позже. Мы сделали это!» — заявил Геркус в эфире канала «Наш футбол».

Он также высказал своё мнение по поводу завоевания титула в матче против «Зенита», в котором в прошлом работал.

«Конечно, мне немного тяжело, что сегодня это было в матче против моей бывшей команды, но это футбол! Это жизнь! Это драма!» — сказал Геркус.

Ранее «Локомотив» впервые за 14 лет стал чемпионом России по футболу.