Манчини подвёл итоги сезона для «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини подвёл итоги сезона-2017/18 для своей команды.

Перед последним туром чемпионата России «Зенит» занимает пятое место в таблице. В Лиге Европы санкт-петербургский клуб вылетел на стадии 1/8 финала.

«Этот сезон мы начали неплохо, всё получалось. Потом, когда нужно было приложить дополнительные усилия и довести дело до конца, мы немного расслабились и допустили ошибки. В частности, трансферные ошибки, связанные с приобретением новых игроков. Возможно, приобретённые игроки — это небольшие упущения, потому что они слишком молоды для того, чтобы сделать «Зенит» чемпионом России», — заявил Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».

Итальянский специалист также назвал травмы ведущих игроков причиной неудачного выступления команды во второй части чемпионата.

«Когда мы параллельно выступали в Лиге Европы и чемпионате России, потеряли до конца сезона двух ведущих игроков — Александра Кокорина и Эммануэля Мамману, а Далера Кузяева потеряли практически на шесть недель», — заявил Манчини.

Ранее он поделился впечатлениями от поражения в матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с московским «Локомотивом».