Манчини: в «Зените» нет футболистов, способных забивать мячи

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от поражения команды в матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с московским «Локомотивом».

«Мы боролись до конца, пытались выиграть до самого последнего момента, но не удалось. Выиграл «Локомотив», и поэтому сегодня его праздник. Они заслужили победу. Нам нужна была победа любой ценой, и поэтому все увлеклись атакой в конце встречи. Из-за этого пропустили», — сказал Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».

Он также посетовал на нехватку квалифицированных футболистов, которые способны забить гол.

«Для того чтобы выигрывать матчи, нужно забивать голы. К сожалению, это проблема, которая у нас уже не первый месяц. Нет Кокорина, нет футболистов, которые способны забивать. Поэтому мы там, где сейчас находимся», — заявил Манчини.

Перед последним туром «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее «Локомотив» обыграл «Зенит» и стал чемпионом России по футболу.