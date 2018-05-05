Фарфан назвал победу на чемпионате России по футболу одной из сложнейших в жизни

Перуанский нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал победу команды на чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Это одна из самых сложных побед в моей жизни. Нам очень помогала публика. Конечно, это невозможно сравнить ни с чем. Такие моменты единичны», — цитирует Фарфана «Чемпионат» со ссылкой на эфир телеканала «Наш футбол».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» впервые за 14 лет стал чемпионом России по футболу.