Фарфан назвал победу на чемпионате России по футболу одной из сложнейших в жизни

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Перуанский нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал победу команды на чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Это одна из самых сложных побед в моей жизни. Нам очень помогала публика. Конечно, это невозможно сравнить ни с чем. Такие моменты единичны», — цитирует Фарфана «Чемпионат» со ссылкой на эфир телеканала «Наш футбол».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» впервые за 14 лет стал чемпионом России по футболу.

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