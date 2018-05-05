Победа над «Тосно» гарантировала «Динамо» сохранение прописки в РФПЛ на следующий сезон
Победа над «Тосно» со счётом 2:1 в матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) гарантировала «Динамо» сохранение прописки в элитном дивизионе отечественного чемпионата на следующий сезон.
Набрав 37 очков, московский коллектив за тур до окончания чемпионата РФПЛ стал недосягаем для «Амкара», идущего на 13-й позиции в турнирной таблице, но ещё сохраняющего шансы избежать стыковых матчей.
Ранее сообщалось, что мяч Кирилла Панченко принёс «Динамо» победу над «Тосно» в матче РФПЛ.
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