Первый гол Панченко после восстановления от травмы принёс «Динамо» победу в матче с «Тосно»
Голы в составе гостей забили полузащитник Тони Шуньич и нападающий Кирилл Панченко, который получил травму 15 сентября в игре с «Арсеналом» и пропустил более полугода.
Команда из Ленинградской области ответила точным ударом Резиуана Мирзова.
По итогам встречи «Динамо» поднялось на девятое место, «Тосно» по-прежнему занимает 15-ю позицию.
Ранее сообщалось, что Боярский приехал на «Петровский», чтобы поболеть за «Тосно».