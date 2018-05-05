Первый гол Панченко после восстановления от травмы принёс «Динамо» победу в матче с «Тосно»

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Московское «Динамо» одержало победу над «Тосно» в матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) со счётом 2:1.

Голы в составе гостей забили полузащитник Тони Шуньич и нападающий Кирилл Панченко, который получил травму 15 сентября в игре с «Арсеналом» и пропустил более полугода.

Команда из Ленинградской области ответила точным ударом Резиуана Мирзова.

По итогам встречи «Динамо» поднялось на девятое место, «Тосно» по-прежнему занимает 15-ю позицию.

Ранее сообщалось, что Боярский приехал на «Петровский», чтобы поболеть за «Тосно».

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