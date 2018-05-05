Боярский приехал на «Петровский», чтобы поболеть за «Тосно»

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Народный артист России, известный болельщик санкт-петербургского «Зенита» Михаил Боярский приехал на стадион «Петровский», чтобы поддержать «Тосно» из Ленинградской области в матче 29-го тура чемпионата страны с московским «Динамо».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее Боярский раскритиковал «Зенит» за ничью с ЦСКА и заявил, что будет болеть за «Тосно». После этого клуб пригласил его на предстоящую игру.

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