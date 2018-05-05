Боярский приехал на «Петровский», чтобы поболеть за «Тосно»

Народный артист России, известный болельщик санкт-петербургского «Зенита» Михаил Боярский приехал на стадион «Петровский», чтобы поддержать «Тосно» из Ленинградской области в матче 29-го тура чемпионата страны с московским «Динамо».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Тысяча чертей! #Тосно затащил к себе Боярского. pic.twitter.com/ESDsd9npVC — Igor Novikov (@_novikov_igor) 5 мая 2018 г. Ранее Боярский раскритиковал «Зенит» за ничью с ЦСКА и заявил, что будет болеть за «Тосно». После этого клуб пригласил его на предстоящую игру.