Тренеру сборной Швеции по хоккею сделали операцию на сетчатке в первый день ЧМ-2018

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Тренер сборной Швеции по хоккею Петер Попович перенёс операцию на сетчатке в первый день чемпионата мира, который проходит в Дании.

Об этом сообщает Aftonbladet.

4 мая специалист был прооперирован в Копенгагене.

«Я не думал, что это так опасно, хотел закапать глазные капли и побежать дальше. Но когда врачи заговорили об операции и риске потерять зрение, я задумался. Я чувствую себя хорошо, но пропущу тренировку в субботу», — заявил Попович.

Проблемы со зрением у него могли возникнуть из-за попадания шайбы в лицо, когда он выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» 20 лет назад.

Ранее сообщалось, что сборная Швеции разгромила команду Белоруссии на чемпионате мира по хоккею.

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