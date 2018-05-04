Сборная Швеции разгромила Белоруссию на чемпионате мира по хоккею
Сборная Швеции нанесла разгромного поражение национальной команде Белоруссии в первом матче группового раунда чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.
Встреча завершилась со счётом 5:0.
В составе сборной Швеции забили Лиас Андерссон, Густав Нюквист, Маттиас Янмарк, Рикард Ракелль и Мика Зибанежад.
Следующим соперником шведов станет Чехия, а белорусы сыграют с Францией.
Ранее сообщалось, что сборная США по буллитам обыграла Канаду на ЧМ по хоккею.
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