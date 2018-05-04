Сборная Швеции разгромила Белоруссию на чемпионате мира по хоккею

Сборная Швеции нанесла разгромного поражение национальной команде Белоруссии в первом матче группового раунда чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.

Встреча завершилась со счётом 5:0. В составе сборной Швеции забили Лиас Андерссон, Густав Нюквист, Маттиас Янмарк, Рикард Ракелль и Мика Зибанежад. Следующим соперником шведов станет Чехия, а белорусы сыграют с Францией. Ранее сообщалось, что сборная США по буллитам обыграла Канаду на ЧМ по хоккею.