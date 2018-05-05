Матч РФПЛ между «Тосно» и «Динамо» начнётся с минуты молчания в память о павших в Великой Отечественной войне

Игроки и болельщики почтят память павших в Великой Отечественной войне перед матчем 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Тосно» и «Динамо».

Встреча на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге начнётся с минуты молчания. Матч #ТосноДинамо начнется с минуты молчания в память о павших в Великой Отечественной Войне. pic.twitter.com/wMAh8vq5ax — ФК ТОСНО (@fctosno) 5 мая 2018 г. Игра состоится 5 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Ранее сообщалось, что «Динамо» ведёт переговоры об аренде «Арены Химки» на следующий сезон.