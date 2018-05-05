Матч РФПЛ между «Тосно» и «Динамо» начнётся с минуты молчания в память о павших в Великой Отечественной войне

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Игроки и болельщики почтят память павших в Великой Отечественной войне перед матчем 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Тосно» и «Динамо».

Встреча на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге начнётся с минуты молчания.

Игра состоится 5 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Динамо» ведёт переговоры об аренде «Арены Химки» на следующий сезон.

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