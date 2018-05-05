Источник: ФК «Динамо» ведёт переговоры об аренде «Арены Химки» на следующий сезон
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Если стадион в Петровском парке будет не готов, рассматривается серьёзная возможность подписания контракта на новый сезон с «Ареной Химки». Сейчас идут переговоры», — заявил источник.
Отмечается, что пресс-служба Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» не стала подтверждать факт переговоров, отметив, что футбольные и хоккейные клубы ждут ввода в эксплуатацию объекта в Петровском парке.
Ранее сообщалось, что арбитр Москалёв снят с игры 29-го тура РФПЛ из-за ошибки в матче ФНЛ.