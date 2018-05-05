Источник: ФК «Динамо» ведёт переговоры об аренде «Арены Химки» на следующий сезон

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Футбольный клуб «Динамо» рассматривает возможность подписать договор аренды с руководством «Арены Химки» на следующий сезон чемпионата России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Если стадион в Петровском парке будет не готов, рассматривается серьёзная возможность подписания контракта на новый сезон с «Ареной Химки». Сейчас идут переговоры», — заявил источник.

Отмечается, что пресс-служба Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» не стала подтверждать факт переговоров, отметив, что футбольные и хоккейные клубы ждут ввода в эксплуатацию объекта в Петровском парке.

Ранее сообщалось, что арбитр Москалёв снят с игры 29-го тура РФПЛ из-за ошибки в матче ФНЛ.

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