Арбитр Москалёв снят с игры 29-го тура РФПЛ из-за ошибки в матче ФНЛ
«Владимир Москалёв снят с игры «Тосно» — «Динамо». Он совершил ошибку в матче Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Енисей» — «Волгарь», за что получил отрицательную оценку», — приводит слова Егорова «Чемпионат».
Он отметил, что было бы неправильно, если бы после отрицательной оценки в ФНЛ Москалёв обслуживал встречу РФПЛ.
«Именно поэтому его поменяли на Павла Кукуяна», — добавил функционер.
Ранее сообщалось, что Сергей Карасёв рассудит полуфинальный матч Лиги Европы «Зальцбург» — «Марсель».