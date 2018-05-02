Арбитр Москалёв снят с игры 29-го тура РФПЛ из-за ошибки в матче ФНЛ

Исполняющий обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил, что арбитр Владимир Москалёв не будет обслуживать матч 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Тосно» — «Динамо».

«Владимир Москалёв снят с игры «Тосно» — «Динамо». Он совершил ошибку в матче Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Енисей» — «Волгарь», за что получил отрицательную оценку», — приводит слова Егорова «Чемпионат».

Он отметил, что было бы неправильно, если бы после отрицательной оценки в ФНЛ Москалёв обслуживал встречу РФПЛ.

«Именно поэтому его поменяли на Павла Кукуяна», — добавил функционер.

Ранее сообщалось, что Сергей Карасёв рассудит полуфинальный матч Лиги Европы «Зальцбург» — «Марсель».