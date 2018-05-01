Россиянин Карасёв рассудит полуфинальный матч Лиги Европы «Зальцбург» — «Марсель»

Российский судья Сергей Карасёв будет работать на ответном матче 1/2 финала Лиги Европы «Ред Булл Зальцбург» — «Марсель».

Карасёву будут помогать Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Дополнительными рефери назначены Сергей Лапочкин и Сергей Иванов, сообщает пресс-служба УЕФА.

Игра «Зальцбург» — «Марсель» состоится 3 мая. Счёт после первой встречи — 2:0 в пользу французской команды.

Другой ответный матч полфинала Лиги Европы, «Атлетико» — «Арсенал», рассудит итальянский рефери Джанлука Рокки.

Ранее российский судья Сергей Карасёв, который будет обслуживать матчи чемпионата мира — 2018, рассказал, как относится к системе видеопомощи арбитрам (VAR). Во время первенства планеты рефери смогут воспользоваться этим нововведением.