Россиянин Карасёв рассудит полуфинальный матч Лиги Европы «Зальцбург» — «Марсель»

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Российский судья Сергей Карасёв будет работать на ответном матче 1/2 финала Лиги Европы «Ред Булл Зальцбург» — «Марсель».

Карасёву будут помогать Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Дополнительными рефери назначены Сергей Лапочкин и Сергей Иванов, сообщает пресс-служба УЕФА

Игра «Зальцбург» — «Марсель» состоится 3 мая. Счёт после первой встречи — 2:0 в пользу французской команды. 

Другой ответный матч полфинала Лиги Европы, «Атлетико» — «Арсенал», рассудит итальянский рефери Джанлука Рокки.

Ранее российский судья Сергей Карасёв, который будет обслуживать матчи чемпионата мира — 2018, рассказал, как относится к системе видеопомощи арбитрам (VAR). Во время первенства планеты рефери смогут воспользоваться этим нововведением.

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