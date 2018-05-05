Футболист Ерохин: «Зенит» сам виноват, что опустился на четвёртое место

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал ухудшение результатов команды по ходу текущего сезона.

«Мы сами виноваты, что опустились на четвёртую строчку. Допустили много ошибок и потеряли очки», — приводит слова Ерохина «Чемпионат».

Хавбек отметил, что в начале чемпионата всё складывалось хорошо, однако затем сказались травмы и потеря концентрации.

«Нужно было сыграть на морально-волевых. В первом круге уступили «Арсеналу», иной раз должны были побеждать, но заканчивали матч вничью», — добавил Ерохин.

Ранее сообщалось, что все билеты на футбольный матч «Локомотив» — «Зенит» проданы.