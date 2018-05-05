СМИ: Анчелотти провёл переговоры с «Ювентусом»

Известный итальянский тренер Карло Анчелотти провёл переговоры с руководством туринского «Ювентуса».

Об этом сообщает Football Italia.

Анчелотти может сменить на посту наставника «бьянконери» Массимилиано Аллегри, который может покинуть команду по окончании сезона.

Контракт Аллегри с «Ювентусом» истекает в 2020 году.

Ранее сообщалось, Анчелотти не собирается работать в российских футбольных клубах.