СМИ: Анчелотти провёл переговоры с «Ювентусом»
Известный итальянский тренер Карло Анчелотти провёл переговоры с руководством туринского «Ювентуса».
Об этом сообщает Football Italia.
Анчелотти может сменить на посту наставника «бьянконери» Массимилиано Аллегри, который может покинуть команду по окончании сезона.
Контракт Аллегри с «Ювентусом» истекает в 2020 году.
Ранее сообщалось, Анчелотти не собирается работать в российских футбольных клубах.
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