Источник: Анчелотти не собирается работать в российских футбольных клубах

Итальянский тренер Карло Анчелотти не собирается работать в российских футбольных клубах.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Мутко против».

По информации источника, специалист действительно встречался в Милане с президентом «Локомотива» Ильёй Геркусом, однако разговора о работе в российском клубе не было.

Отмечается, что Геркус отправился в Италию в поисках новых футболистов и заодно встретился с Анчелотти, чтобы обсудить возможные покупки, а также проблемы и сложности некоторых игроков в составе железнодорожников.

Ранее сообщалось, что Анчелотти может возглавить «Локомотив» или «Зенит».