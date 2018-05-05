«Нью-Орлеан» сократил отставание от «Голден Стэйт» в серии плей-офф НБА, «Хьюстон» обыграл «Юту»
«Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 119:100 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Энтони Дэвис, набравший 33 очка.
Счёт в серии стал 2:1 в пользу «Голден Стэйт».
В другом матче дня «Хьюстон Рокетс» обыграл «Юту Джаз» (113:92) и вышел вперёд в серии — 2:1.
Ранее сообщалось, что экс-игрок женской сборной России пройдёт собеседование на должность главного тренера клуба НБА.
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