«Нью-Орлеан» сократил отставание от «Голден Стэйт» в серии плей-офф НБА, «Хьюстон» обыграл «Юту»

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«Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 119:100 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Энтони Дэвис, набравший 33 очка.

Счёт в серии стал 2:1 в пользу «Голден Стэйт».

В другом матче дня «Хьюстон Рокетс» обыграл «Юту Джаз» (113:92) и вышел вперёд в серии — 2:1.

Ранее сообщалось, что экс-игрок женской сборной России пройдёт собеседование на должность главного тренера клуба НБА.

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